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Эксперты пока не смогли установить причины смерти Децла

15:45, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
15:45, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие
Фото: vk.com/russianrastamafia
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Тело рэпера остается в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии эксперты после вскрытия не смогли определить причину смерти рэпера Децла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Видимых причин смерти нет, то есть ни телесных повреждений, ничего. Сердце, вроде, нормальное», - сказал собеседник агентства.

Соответственно, утверждать, что это был сердечный приступ пока нельзя. Также нет никакой информации, что причиной смерти могли стать наркотики. Судебно-медицинское исследование продолжится еще, как минимум, несколько дней.

Тело музыканта пока остается в Ижевске.

Напомним, что музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, погиб в ночь на 3 февраля. Рэпер выступал на частной вечеринке в кафе Posh в Ижевске. Следователи начали доследственную проверку.

15:45, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
102
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие

 

 

 


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