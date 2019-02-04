Эксперты пока не смогли установить причины смерти Децла

Тело рэпера остается в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии эксперты после вскрытия не смогли определить причину смерти рэпера Децла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Видимых причин смерти нет, то есть ни телесных повреждений, ничего. Сердце, вроде, нормальное», - сказал собеседник агентства.

Соответственно, утверждать, что это был сердечный приступ пока нельзя. Также нет никакой информации, что причиной смерти могли стать наркотики. Судебно-медицинское исследование продолжится еще, как минимум, несколько дней.

Тело музыканта пока остается в Ижевске.

Напомним, что музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, погиб в ночь на 3 февраля. Рэпер выступал на частной вечеринке в кафе Posh в Ижевске. Следователи начали доследственную проверку.