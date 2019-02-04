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За пожар в доме родителей житель Удмуртии вымогал деньги у невиновных ребят

16:30, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
16:30, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Глазов\n#Яр\n#Удмуртия\n#следствие\n#деньги\n#вымогательство\n#пожар\n#побои
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Мужчина вызвал молодых людей на разборки и избил металлическим прутом.

Яр. Удмуртия. Жителю Удмуртии грозит до 7 лет лишения свободы за вымогательство денег. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, 20-летний молодой человек требовал деньги за сгоревший дом родителей.

Установлено, что в ноябре 2018 года в жилом доме в Ярском районе, где обвиняемый проживал с родителями, произошел пожар. В это время мужчина находился по работе в Москве. Узнав о случившемся, обвиняемый вернулся домой.

В ночь пожара в соседней квартире отдыхала компания молодых людей. Злоумышленник убедил себя, что именно они виноваты в случившемся. Мужчина решил потребовать у ребят, двое из которых несовершеннолетние, деньги для возмещения ущерба, хотя на тот момент знал, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Всех молодых людей злоумышленник вызвал на «разборку». На встрече двоих из них обвиняемый посадил в свой автомобиль и вывез в Глазов. Там он нанес ребятам побои металлическим прутом и стал требовать 50 тыс. рублей.

После этого мужчина несколько раз встречался с потерпевшими, отправлял им сообщения в соцсетях. Один из ребят принес злоумышленнику 10 тыс. рублей.

Узнав о неправомерных действиях, родители обратились в правоохранительные органы.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Дело направили в суд с обвинительным заключением.

16:30, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
299
0
#Ижевск\n#Глазов\n#Яр\n#Удмуртия\n#следствие\n#деньги\n#вымогательство\n#пожар\n#побои

 

 

 


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