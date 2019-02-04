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Почти 600 кг взрывчатых веществ изъяли в Удмуртии в 2018 году

14:54, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
14:54, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
64
0
#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#взрывчатка
Фото: Википедия
64
0

Всего выявлено 283 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.

Ижевск. Удмуртия. 283 преступления с незаконным оборотом оружия выявили в Удмуртии за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Из них 236 фактов незаконного приобретения, сбыта, хранения, ношения, перевозки оружия, боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств, 43 случая изготовления оружия и 4 факта хищения оружия. К уголовной ответственности за указанные преступления привлечено 128 человек.

Из незаконно оборота правоохранители изъяли 202 единицы оружия: нарезное самодельное – 16, нарезное боевое – 7, гладкоствольное охотничье – 58, 14749 – патронов, 5 – взрывных устройств, 593 кг 634 гр. – взрывчатых веществ.

Добровольно сдано 13 единиц оружия.

14:54, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
64
0
#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#взрывчатка

 

 

 


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