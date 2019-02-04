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На одном из мини-рынков Воткинска полицейские нашли более 4 тыс бутылочек со спиртосодержащей продукцией

11:25, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
11:25, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
172
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#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#незаконный оборот
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 171.3 УК России.

Воткинск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии изъяли 3650 единиц спиртосодержащей продукции на одном из мини-рынков Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также при обыске в жилище предпринимателя правоохранители нашли еще 750 единиц продукции.

В отношении 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 171.3 УК России («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Злоумышленнику грозит штраф от 2 млн рублей до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

11:25, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
172
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#незаконный оборот

 

 

 


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