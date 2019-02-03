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Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

11:29, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:29, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие
Фото: vk.com/russianrastamafia
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Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

Ижевск. Удмуртия. Проверку по факту смерти рэпера Дэцла начали в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

«Проводится доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти», - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что музыкант умер около двенадцати часов ночи на частной вечеринке в кафе Posh.

Напомним, что ранее концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти музыканта Кирилла Толманцкого стала остановка сердца.

11:29, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
490
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие

 

 

 


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