Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти.

Ижевск. Удмуртия. Проверку по факту смерти рэпера Дэцла начали в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии.

«Проводится доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти», - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что музыкант умер около двенадцати часов ночи на частной вечеринке в кафе Posh.

Напомним, что ранее концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти музыканта Кирилла Толманцкого стала остановка сердца.