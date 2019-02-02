Ижевчанин обокрал девушку на первом свидании

Мужчина украл кольцо и серьги, после чего сдал их в ломбард.

Ижевск. Удмуртия. Первое свидание для жительницы Ижевска закончилось пропажей ювелирных украшений. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике, в январе этого года девушка познакомилась в интернете с 30-летним мужчиной. Новый приятель пригласил ее на свидание.

Придя в гости, ухажер дождался пока подруга отвлечется, и присвоил кольцо и серьги. Украшения он сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

После этого мужчина еще несколько раз встречался с жертвой. Когда же девушка рассказала об исчезновении кольца и серег, новый знакомый отрицал свою причастность.

Не найдя украшения, девушка обратилась в полицию. Через некоторое время подозреваемого нашли. По данному факту возбуждено уголовное дело.