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Пьяный житель Кеза пытался украсть ящик для пожертвований с 15 тыс рублей внутри

12:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
12:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
48
0
#МВД\n#Кез\n#происшествие
Фото: mediakuzbass.ru
48
0

Забрать ящик у ранее судимого бомжа смогли сотрудники торгового центра.

Кез. Удмуртия. Пьяный мужчина пытался украсть ящик для пожертвований из торгового центра Кеза. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в контейнере, принадлежащем православной церкви, находилось почти 15 тыс. рублей.

Пьяный 32-летний мужчина взял ящик и направился к выходу. Заметившие это сотрудники торгового центра смогли отобрать коробку, после чего позвонили в полицию.

Оказалось, что ранее подозреваемый был судим и не имеет постоянного места жительства. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, а воришку поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

12:09, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
48
0
#МВД\n#Кез\n#происшествие

 

 

 


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