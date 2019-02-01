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В Ижевске незаконно перекрасили в черный памятник Ивану Пастухову

16:36, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
16:36, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Иван Пастухов\n#Удмуртия\n#новости\n#памятник\n#происшествие
Фото: Википедия
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Главе Ижевска внесено представление об устранении нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске незаконно перекрасили памятник Ивану Пастухову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что администрация Индустриального района города организовала работы по благоустройству объекта культурного наследия. Однако при этом были допущены нарушения федерального закона: документация на проведение работ не была разработана и согласована, а также не было разрешения.

«В результате проведенных работ по окрашиванию бронзового памятника черной краской незаконно изменен облик объекта культурного наследия» - говорится в сообщении.

Прокуратора района внесла представление в адрес главы столицы Удмуртии об устранении нарушений закона.

16:36, 01 февраля, 2019
Диана Ворончихина
213
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Иван Пастухов\n#Удмуртия\n#новости\n#памятник\n#происшествие

 

 

 


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