В Ижевске незаконно перекрасили в черный памятник Ивану Пастухову

Главе Ижевска внесено представление об устранении нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске незаконно перекрасили памятник Ивану Пастухову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что администрация Индустриального района города организовала работы по благоустройству объекта культурного наследия. Однако при этом были допущены нарушения федерального закона: документация на проведение работ не была разработана и согласована, а также не было разрешения.

«В результате проведенных работ по окрашиванию бронзового памятника черной краской незаконно изменен облик объекта культурного наследия» - говорится в сообщении.

Прокуратора района внесла представление в адрес главы столицы Удмуртии об устранении нарушений закона.