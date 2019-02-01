Бухгалтер из Ижевска получила условный срок за присвоение более 4 млн рублей

37-летняя женщина перечисляла себе зарплату в большем размере.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске главного бухгалтера осудили за присвоение денег организации в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что 37-летняя подсудимая с марта 2015 года по февраль 2018 года проводила операции по перечислению на свой счёт зарплаты в большем размере, чем ей начислено. В результате женщина украла более 4 млн рублей.

Бухгалтер свою вину признала, уголовное дело по её ходатайству рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.