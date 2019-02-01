Студентку из Удмуртии оштрафовали за публикацию в соцсетях нацистской символики

Пост с изображением запрещённой атрибутики был удалён.

Ижевск. Удмуртия. Студентку одного их вузов Ижевска привлекли к административной ответственности за публикацию в соцсетях нацистской символики и атрибутики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

20-летнюю девушку оштрафовали, а пост с запрещенными материалами был удален.

Правоохранительные органы напоминают, что статьей 6 ФЗ от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предусмотрен запрет на использование нацистской символики в любой форме, включая демонстрирование такой символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» относятся к проявлениям экстремизма.