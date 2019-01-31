Один человек пострадал в ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ижевске

Водитель «Лады Калины» попал в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Один человек пострадал в аварии с двумя автобусами и легковым автомобилем в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в четверг, 31 января, около 11:30 на перекрестке улиц 7-я Подлесная и 30 лет Победы. Водитель «Лады Калины», девушка 1996 года рождения, врезалась в автобус, после чего её откинуло на ещё один стоящий рядом пассажирский транспорт.

По предварительным данным, девушка выезжала со второстепенной дороги и не убедилась в безопасности маневра. В результате происшествия она получила травмы, госпитализирована. Никто из пассажиров автобусов не пострадал.