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Один человек пострадал в ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ижевске

15:07, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
15:07, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
360
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#автобус\n#происшествие
Фото: vk.com/Катя Лямина
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Водитель «Лады Калины» попал в больницу.  

Ижевск. Удмуртия. Один человек пострадал в аварии с двумя автобусами и легковым автомобилем в Ижевске. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло в четверг, 31 января, около 11:30 на перекрестке улиц 7-я Подлесная и 30 лет Победы. Водитель «Лады Калины», девушка 1996 года рождения, врезалась в автобус, после чего её откинуло на ещё один стоящий рядом пассажирский транспорт.

По предварительным данным, девушка выезжала со второстепенной дороги и не убедилась в безопасности маневра. В результате происшествия она получила травмы, госпитализирована. Никто из пассажиров автобусов не пострадал.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

15:07, 31 января, 2019
Диана Ворончихина
360
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#автобус\n#происшествие

 

 

 


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