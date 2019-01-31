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Четверо школьников в Удмуртии отравились алкоголем за новогодние праздники

11:47, 31 января, 2019
Ксения Чернова
11:47, 31 января, 2019
Ксения Чернова
117
0
#дети\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#отравление\n#происшествие\n#отравление школьников
Фото: pixabay.com
117
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Среди попавших в больницу были ученики 4 класса.

Ижевск. Удмуртия. Четверо школьников в Удмуртии отравились алкоголем за новогодние праздники. Об этом журналистам рассказала руководитель подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской Республике Вероника Малькова.

По её словам, среди попавших в больницу были ученики 4 класса. Один из них нашёл алкоголь дома, ещё один попросил незнакомого мужчину купить ему пиво в магазине.

«Кроме того, 30 декабря, в начале школьных каникул, девочка 2004 года рождения приехала в гости к отцу. Во дворе она встретилась с друзьями, вместе они употребили спиртное. В результате девочку доставили в больнице практически в состоянии комы», — отметила Малькова.

Стоит отметить, что в 2018 году снизилось количество фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Однако выросло число хищений — подростки в республике совершили 12 грабежей и 18 краж алкоголя из супермаркетов.

За спаивание несовершеннолетних в прошлом году к административной ответственности привлекли 245 взрослых жителей республики, 21 человек привлечён к уголовной ответственности.

В Удмуртии в 2018 году от отравления алкоголем умерли 229 человек. Всего в республике были зарегистрировано 445 случаев отравления, что на 13% меньше показателя предыдущего года. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 44 пострадавших. Среди школьников от 7 до 17 лет – 53.

Напомним, что 6 января в Ярском районе нашли тело 15-летней замерзшей девочки. Выяснилось, что школьница была сильно пьяна. Мужчину, который купил ей водку, привлекли к административной ответственности.

11:47, 31 января, 2019
Ксения Чернова
117
0
#дети\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#новости\n#отравление\n#происшествие\n#отравление школьников

 

 

 


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