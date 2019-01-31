Жителя Удмуртии оштрафовали за смерть электрика на стройке

Мастера, ответственного за строительно-монтажные работы, признали виновным в нарушении требований охраны труда.

Грахово. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали мастера за смерть электрика на стройке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Напомним, что инцидент произошел 11 сентября 2018 года в деревне Порым Граховского района.

Следствие и суд установили, что бригада ООО «РегионСтрой» приехала на место и приступила к работе. Позже мастер, ответственный за стройку, уехал на другой объект, оставив рабочих без контроля. В это время 47-летний электрик решил помочь монтажникам поднять деревянный брус на крышу. Он взял первую попавшуюся лестницу и поднялся по ступеням. Лестница пошатнулась, и работник упал с высоты, ударившись головой об бетон. В результате он получил травмы и скончался в больнице.

На следствии 52-летний мастер признал свою вину. Суд назначил ему штраф в 10 тыс. рублей.