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Полицейские в Ижевске ликвидировали наркопритон

17:44, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
17:44, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости
Фото: pixabay.com
173
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Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир дома по улице Павлова собираются подозрительные люди. В ходе оперативно-розыскных мероприятий там были найдены предметы и вещества, которые используются для приготовления ацетилированного опия. В квартире было четыре человека.

Установлено, что с ноября 2018 года 44-летний «неработающий, ранее судимый мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым лицам для изготовления и потребления наркотиков».

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

17:44, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
173
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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