Жители Воткинска могут принять участие в преображении городской набережной

Горожанам предлагается пройти онлайн-опрос.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска могут принять участие в создании проекта по благоустройству набережной городского пруда от улицы Степана Разина до дамбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Все неравнодушные могут повлиять на то, как будет выглядеть обновленная территория: какие объекты появятся, какие мероприятия будут проводить и так далее. Для этого нужно пройти онлайн-опрос по ссылке.

Исследование проводит Центр развития городской среды.