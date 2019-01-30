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Жители Воткинска могут принять участие в преображении городской набережной

08:30, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
285
0
#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: susanin.news
285
0

Горожанам предлагается пройти онлайн-опрос.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска могут принять участие в создании проекта по благоустройству набережной городского пруда от улицы Степана Разина до дамбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Все неравнодушные могут повлиять на то, как будет выглядеть обновленная территория: какие объекты появятся, какие мероприятия будут проводить и так далее. Для этого нужно пройти онлайн-опрос по ссылке.

Исследование проводит Центр развития городской среды.

08:30, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
285
0
#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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