Лишенный прав за пьяную езду общественник из Ижевска Тимофей Клабуков получил новое наказание

Ему предстоит провести 100 часов за обязательными работами.

Ижевск. Удмуртия. Активист из Ижевска Тимофей Клабуков получил 100 часов обязательных работ за езду без прав. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

По данным служителей Фемиды, сотрудники ГИБДД остановили мужчину за рулем авто в ночь на 18 января 2019 года. При этом в ноябре 2018 года суд лишил его прав на 19 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей за пьяную езду. За новое правонарушение Клабукову назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Постановление вступило в силу.