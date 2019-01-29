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Лишенный прав за пьяную езду общественник из Ижевска Тимофей Клабуков получил новое наказание

11:13, 29 января, 2019
11:13, 29 января, 2019
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#суд
Фото: ИА Сусанин
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Ему предстоит провести 100 часов за обязательными работами.

Ижевск. Удмуртия. Активист из Ижевска Тимофей Клабуков получил 100 часов обязательных работ за езду без прав. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

По данным служителей Фемиды, сотрудники ГИБДД остановили мужчину за рулем авто в ночь на 18 января 2019 года. При этом в ноябре 2018 года суд лишил его прав на 19 месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей за пьяную езду. За новое правонарушение Клабукову назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ. Постановление вступило в силу.

11:13, 29 января, 2019
67
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#суд

 

 

 


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