В Удмуртии оштрафовали предприятие на 4,4 млн рублей за незаконную рубку леса

Председателя компании привлекли к уголовной ответственности.

Дебесы. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали предприятие более чем на 4,4 млн рублей за незаконную рубку леса. Председателя СПК «Лесагурт» привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Общий объем незаконно вырубленной предприятием древесины составил более 401 кубометров», - говорится в сообщении.

При этом ущерб, причиненный федеральному бюджету, возмещен не был. Деревья вырубали в защитных леса Дебесского района.