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Почти 2 гектара леса в Удмуртии залили навозом

17:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
17:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
394
0
#Балезино\n#животные\n#Удмуртия\n#отходы\n#грязь
Фото: pixabay.com
394
0

Ущерб окружающей среде составил 7 млн рублей.

Базаны. Удмуртия. Более 7 млн рублей составил ущерб окружающей среде в результате загрязнения территории Балезинского лесничества коровьим навозом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Отходы попали в лесной массив с молочно-товарной фермы в деревне Базаны, в которой отсутствует навозохранилище. Площадь загрязнения составила около 1,8 га. В результате инцидента произошла массовая гибель и гниение лесных насаждений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение лесного фонда»).

В рамках расследования проведена экологическая экспертиза. Её результаты показали, что данные отходы представляют опасность для окружающей среды.

17:38, 28 января, 2019
Анна Торхова
394
0
#Балезино\n#животные\n#Удмуртия\n#отходы\n#грязь

 

 

 


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