Пошутившего о минировании дома-интерната жителя Глазова отправили на 2 года в колонию

Также суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению у психиатра.

Глазов. Удмуртия. Суд отправил жителя Глазова в колонию за ложный звонок о минировании детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Обвиняемый позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о готовящемся взрыве. В результате из дома-интерната эвакуировали воспитанников, персонал, а также детдом Глазова.

Согласно материалам дела, подсудимый является выпускником данного интерната. В полицию позвонил ради шутки и любопытства, среагируют ли правоохранители.

Суд назначил глазовчанину лишение свободы на 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра.