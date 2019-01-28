play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Пошутившего о минировании дома-интерната жителя Глазова отправили на 2 года в колонию

15:36, 28 января, 2019
Анна Торхова
15:36, 28 января, 2019
Анна Торхова
90
0
#дети\n#Ижевск\n#Глазов\n#взрыв\n#Удмуртия\n#лечение\n#бомба\n#колония\n#интернат
Фото: pixabay.com
90
0

Также суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению у психиатра.

Глазов. Удмуртия. Суд отправил жителя Глазова в колонию за ложный звонок о минировании детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Обвиняемый позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о готовящемся взрыве. В результате из дома-интерната эвакуировали воспитанников, персонал, а также детдом Глазова.

Согласно материалам дела, подсудимый является выпускником данного интерната. В полицию позвонил ради шутки и любопытства, среагируют ли правоохранители.

Суд назначил глазовчанину лишение свободы на 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима с принудительным амбулаторным наблюдением и лечением у психиатра.

15:36, 28 января, 2019
Анна Торхова
90
0
#дети\n#Ижевск\n#Глазов\n#взрыв\n#Удмуртия\n#лечение\n#бомба\n#колония\n#интернат

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4880

В Удмуртии начали морозить борщевик

3954
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

3626
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3232
15:03, 24 января, 2019

Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

3200
09:00, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
4137

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1943
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1106
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

1073
14:16, 22 января, 2019

На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

1072
13:29, 25 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2533

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1729
18:10, 21 января, 2019

В аэропорту Алма-Аты сдали в багаж человека

1432
13:15, 24 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1293
12:50, 22 января, 2019

Япония подпишет мирный договор с Россией при передаче двух островов

926
09:44, 21 января, 2019