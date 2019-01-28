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Трое ранее судимых мужчин погибли при пожаре, отмечая освобождение одного из колонии

12:40, 28 января, 2019
Анна Торхова
12:40, 28 января, 2019
Анна Торхова
18
0
#МЧС\n#Дебесы\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#огонь\n#пожар
Фото: pixabay.com
18
0

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Дебесы. Удмуртия. Трое мужчин погибли и один пострадал при пожаре в селе Дебесы в Удмуртии. Трагедия произошла 26 января около 15:45, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Накануне возгорания ранее судимые мужчины отмечали освобождение одного из них из мест лишения свободы. Выпив алкоголь, они заснули. Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате в огне погибли 20-летний, 36-летний и 53-летний мужчины, в том числе хозяин дома. Ещё один – 43-летний пострадавший, самостоятельно выбрался через окно, однако получил многочисленные раны. Его доставили в больницу.

Проводится доследственная проверка.

12:40, 28 января, 2019
Анна Торхова
18
0
#МЧС\n#Дебесы\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#огонь\n#пожар

 

 

 


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