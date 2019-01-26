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Житель Удмуртии получил 15 лет колонии за надругательство над школьницей

14:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
14:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
445
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#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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20-летнего молодого человека признали виновным в совершении 14 преступлений.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии осудили 20-летнего молодого человека за надругательство над школьницей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что с конца июня 2014 года по июль 2017 обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2006 года рождения. Преступления совершались в одной из деревень Балезинского района, куда девочка и преступник приезжали к своим бабушкам, живущим по соседству.

«Пользуясь беззащитностью маленькой девочки, своим физическим превосходством, оказывая на неё психологическое давление, мужчина использовал потерпевшую для удовлетворения своих половых потребностей. Девочка боялась сообщать о произошедшем матери», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что обвиняемый ранее уже был осужден за такие же преступления.

В судебном заседании молодой человек вину не признал, не раскаялся. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

14:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
445
0
#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#насилие\n#происшествие

 

 

 


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