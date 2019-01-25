Житель Ижевска восемь лет получал пенсию за умершего отца

Ущерб превысил 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело по статье 159.2 УК России «Мошенничество при получении выплат» направили в суд в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД Удмуртии в пятницу, 25 января.

По данным дела, в 2008 году у подозреваемого скончался отец. Незадолго до смерти он выдал сыну доверенность на получение пенсии. Но после кончины родителя подозреваемый умышленно не предоставил справку из больницы в органы ЗАГС и, соответственно, не получил свидетельство о смерти.

Злоумышленник неоднократно подделывал доверенности на получение пенсии умершего отца. Полученные с 2008 по 2016 годы деньги он тратил на личные нужды. Причинённый ущерб превысил 1 183 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат направлено в Октябрьский районный суд Ижевска. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.