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Более 100 единиц незаконной алкогольной продукции изъяли полицейские Ижевска

14:55, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
14:55, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#МВД Удмуртии
Фото: @arzik2
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Рейды стражи порядка провели в Октябрьском и Ленинском районах.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции выявили в Ижевске факты незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

На территории Октябрьского и Ленинского районов города в результате проведения профилактических мероприятий оперативниками и представителями федерального проекта «Трезвая Россия» были выявлены две торговые точки, где продавали алкогольную и спиртосодержащую продукцию с нарушением закона.

Из торговых киосков на улицах Холмогорова и Азина сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 100 единиц спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготовленных на его основе.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные материалы по статье 14.16 КоАП России «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Также административный материал по статье 14.2 КоАП России «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» составлен в отношении продавца киоска, расположенного на улицы Азина.

14:55, 25 января, 2019
Дмитрий Стрелков
119
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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