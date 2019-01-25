Более 100 единиц незаконной алкогольной продукции изъяли полицейские Ижевска

Рейды стражи порядка провели в Октябрьском и Ленинском районах.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники полиции выявили в Ижевске факты незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

На территории Октябрьского и Ленинского районов города в результате проведения профилактических мероприятий оперативниками и представителями федерального проекта «Трезвая Россия» были выявлены две торговые точки, где продавали алкогольную и спиртосодержащую продукцию с нарушением закона.

Из торговых киосков на улицах Холмогорова и Азина сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 100 единиц спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготовленных на его основе.

В отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные материалы по статье 14.16 КоАП России «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Также административный материал по статье 14.2 КоАП России «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» составлен в отношении продавца киоска, расположенного на улицы Азина.