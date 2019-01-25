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Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Удмуртии

13:20, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
13:20, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Ува\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
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Следственный комитет начал проверку.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии один человек погиб и трое пострадали во время пожара. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, по факту началась проверка.

Возгорание произошло 24 октября около 16:50 в одной из квартир двухквартирного дома по улице Азина в Уве. Проверка установила, что 52-летняя погибшая хозяйка квартиры выпивала с тремя односельчанами. Когда компания почувствовала задымление, мужчины смогли самостоятельно выбраться через окно, разбив стекло. Все трое с ожогами различной степени и порезами госпитализированы. 

Предположительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

13:20, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
98
0
#Ува\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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