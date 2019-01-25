В Сарапуле пьяный подросток пытался уйти от погони на угнанной машине

Нерадивый водитель не справился с управлением, съехал на обочину и был задержан.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле задержали пьяного подростка, который пытался сбежать от ДПС на угнанном автомобиле. Об этом сообщает отдел ГИБДД МО МВД России «Сарапульский».

Инцидент произошел 23 января 2019 года. Сотрудники ГИБДД патрулировали улицу Гончарова и заметили «Ниссан». Полицейские потребовали его остановиться, но водитель проигнорировал их и продолжил движение, увеличивая скорость. Инспекторы начали преследование. Впоследствии водитель «Ниссан» не справился с управлением, съехал на обочину и пытался скрыться, но его удалось задержать.

Оказалось, что за рулем иномарки был пьяный несовершеннолетний. Позднее стало известно, что машина была угнана, владелец обратился в полицию.

«Несовершеннолетний гражданин доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится расследование», - говорится в сообщении.