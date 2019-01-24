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Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

15:03, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
15:03, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
694
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#новости\n#грабеж\n#деньги
Фото: скрин с видео пресс-службы МВД РФ
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Мужчину задержали и заключили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Охранника одного из гипермаркетов Ижевска подозревают в попытке украсть 6,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношение 32-летнего инспектора отдела безопасности магазина возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленник в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение магазина. Здесь он отобрал у работницы сейф-пакет с деньгами, которые были подготовлены для инкассации. Сотрудники частного охранного агентства услышали крики женщины. Им удалось забрать похищенное, но грабитель скрылся.

Через какое-то время подозреваемого задержали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Ижевске охранника гипермаркета обвиняют в попытке украсть 6,5 млн рублей

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-24.

15:03, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
694
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#новости\n#грабеж\n#деньги

 

 

 


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