Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. Охранника одного из гипермаркетов Ижевска подозревают в попытке украсть 6,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношение 32-летнего инспектора отдела безопасности магазина возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, злоумышленник в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение магазина. Здесь он отобрал у работницы сейф-пакет с деньгами, которые были подготовлены для инкассации. Сотрудники частного охранного агентства услышали крики женщины. Им удалось забрать похищенное, но грабитель скрылся.

Через какое-то время подозреваемого задержали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.