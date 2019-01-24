Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

Мужчину задержали и заключили под стражу.
Ижевск. Удмуртия. Охранника одного из гипермаркетов Ижевска подозревают в попытке украсть 6,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношение 32-летнего инспектора отдела безопасности магазина возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, злоумышленник в парике и медицинской маске вошел в служебное помещение магазина. Здесь он отобрал у работницы сейф-пакет с деньгами, которые были подготовлены для инкассации. Сотрудники частного охранного агентства услышали крики женщины. Им удалось забрать похищенное, но грабитель скрылся.
Через какое-то время подозреваемого задержали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Ижевске охранника гипермаркета обвиняют в попытке украсть 6,5 млн рублей
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-24.