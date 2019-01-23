Более 1,5 кг наркотиков нашли у семейной пары в Ижевске

Возбуждены уголовные дела.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у семейной пары обнаружили более 1,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

26-летнего молодого человека и его 29-летнюю жену задержали на пустыре по улице Автозаводская. В кармане одежды ижевчанина полицейские обнаружили два свертка с наркотиками общей массой более 1,2 килограмма. Задержанные сказали, что купили наркотики через Интернет, забрали закладку на пустыре, чтобы продать.

Во время обыска в съемной квартире, где супруги живут с двумя детьми, изъято еще более 250 граммов «синтетики», а также фасовочный материал и весы.

Установлено, что сбытом пара занимается с июля 2018 года, являются региональным «складом» Интернет-магазина.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится в следственном изоляторе, его супруга – под домашним арестом.

За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.