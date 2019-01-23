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Жителя Воткинска осудили за подделку документов о денежных переводах подконтрольных фирм

14:20, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
14:20, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ФСБ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#деньги\n#суд
Фото: pixabay.com
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Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Воткинского райсуда Удмуртии по части 1 статьи 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей») в отношении жителя Воткинска. Об этом сообщила в среду, 23 января пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что подозреваемый в течение 2017 года незаконно изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств подконтрольных ему коммерческих фирм для дальнейшего неправомерного их использования в целях обналичивания и уклонения от налогообложения.

В результате мероприятий, проведённых региональным УФСБ России, были выявлены факты противоправных деяний, а на основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности МВД по Удмуртии в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

С учётом признания подсудимым вины, судом уголовное дело рассмотрено в особом порядке и назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 10 месяцев и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

14:20, 23 января, 2019
Дмитрий Стрелков
110
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#деньги\n#суд

 

 

 


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