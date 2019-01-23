В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

Случай произошел в общественном транспорте в ноябре прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 42-летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, случай произошел в автобусе 21 маршрута в ноябре прошлого года.

«В пути следования от остановки общественного транспорта «Администрация Ленинского района» до остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Родина» он совершил сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки», - рассказали следователи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б», части 4, статьи 132 УК России (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Мужчину задержали 18 января, свою вину он отрицал. «Однако под давлением собранных следствием улик признал свою вину», - уточнили в силовом ведомстве.