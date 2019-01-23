play
pause
  • $ 66.55 ↑
  • € 75.55 ↑

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

11:40, 23 января, 2019
11:40, 23 января, 2019
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие
Фото: @arzik2
339
0

Случай произошел в общественном транспорте в ноябре прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 42-летнего мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, случай произошел в автобусе 21 маршрута в ноябре прошлого года.

«В пути следования от остановки общественного транспорта «Администрация Ленинского района» до остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Родина» он совершил сексуальное насилие в отношении 10-летней девочки», - рассказали следователи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б», части 4, статьи 132 УК России (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Мужчину задержали 18 января, свою вину он отрицал. «Однако под давлением собранных следствием улик признал свою вину», - уточнили в силовом ведомстве.

11:40, 23 января, 2019
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасти Джефа: действия хозяина изможденной собаки в Ижевске проверит полиция

12:10, 18 января, 2019
5436

Неизвестные подожгли «BMW» на улице 40 лет Победы в Ижевске

4202
12:45, 17 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

3315
14:20, 17 января, 2019

Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

3235
09:55, 18 января, 2019

Жители Удмуртии поделились в соцсетях фотографиями с крещенских купаний

2860
14:40, 19 января, 2019

Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

14:45, 18 января, 2019
1571

Приют с изможденными трупами собак обнаружили зоозащитники в Благовещенске

1519
13:17, 16 января, 2019

Президент Сбербанка назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

1269
15:52, 16 января, 2019

Списать невозвратные долги за ЖКХ по всей России предложили в Госдуме

1055
18:30, 19 января, 2019

Главврач подмосковной больницы прокомментировал инцидент с сотрудниками скорой в KFC

1041
14:03, 18 января, 2019

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

18:10, 21 января, 2019
1223

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1117
16:30, 20 января, 2019

Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

1063
18:23, 16 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1045
12:30, 20 января, 2019

Британский парламент не принял соглашение Мэй по Brexit

1003
10:20, 16 января, 2019