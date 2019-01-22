Жительницу Ижевска обвинили в сутенерстве

Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска задержали по подозрению в организации занятием проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Отметим, что в 2011 года 39-летняя женщина уже была осуждена за такое же преступление. В 2016 году она снова начала заниматься этим бизнесом. Объявления о предоставлении интимных услуг интимного характера обвиняемая размещала на одном из специализированных сайтов. В незаконном бизнесе было занято 4 жительницы Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.