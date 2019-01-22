Три человека пострадали при столкновении двух легковушек и фуры на трассе в Удмуртии

Для ликвидации последствий ДТП на 147 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги «М-7 Волга»» Завьяловского района введи реверсивное движение.

Завьялово. Удмуртия. «Лифан», «Тойота» и «МАН» столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла во вторник, 22 января, около 9:00 на 147 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги «М-7 Волга»» Завьяловского района. В ДТП водители автомобилей «Лифан» и «Тойота» и 17-летний пассажир «Тойоты» получили травмы, госпитализированы.

По предварительным данным, водитель «Лифана» при обгоне грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой».

Как сообщает Госавтоинспекция, на дороге возле села Юськи, где произошла авария, введено реверсивное движение. На месте идут работы по ликвидации последствий ДТП. Водителей, которые едут в сторону Можги, просят выбирать пути объезда через Нылгу и Вавож.

Также автолюбителей предупреждают о том, что на участках загородных автодорог Удмуртии наблюдается сильный гололед. Поэтому от поездок стоит воздержаться.