Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

Суд обязал мужчину погасить задолженность полностью.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова почти 2,5 года не платил за капитальный ремонт. Как сообщается на сайте Глазовского райсуда, некоммерческая унитарная организация «Фонд капитального ремонта в Удмуртской Республике» обратилась в мировой суд с иском к мужчине.

Фонд капремонта надеялся взыскать задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мировой судья исковые требования удовлетворил в полном объёме. В результате с жителя Глазова взыскали задолженность, образовавшуюся с 1 февраля 2015 года по 31 июля 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины.

После этого глазовчанин обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что принудительно собираемые деньги исчезнут в неизвестном направлении в случае ликвидации или разорения регионального оператора; сбережения съест инфляция; капремонт будут делать по завышенным в два раза сметам.

Глазовский районный суд, рассматривая апелляцию, опираясь на Жилищный кодекс России, постановление администрации города о реестре многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, постановил, что за отсутствием доказательств внесения платы ответчиком на капитальный ремонт суд первой инстанции обоснованно взыскал с него в пользу НУО «ФКР в УР» долг в заявленном истцом размере. Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований не согласиться с решением мирового судьи.

Решение суда вступило в законную силу.