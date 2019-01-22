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Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

09:00, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
194
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#капремонт\n#суд
194
0

Суд обязал мужчину погасить задолженность полностью.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова почти 2,5 года не платил за капитальный ремонт. Как сообщается на сайте Глазовского райсуда, некоммерческая унитарная организация «Фонд капитального ремонта в Удмуртской Республике» обратилась в мировой суд с иском к мужчине.

Фонд капремонта надеялся взыскать задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Мировой судья исковые требования удовлетворил в полном объёме. В результате с жителя Глазова взыскали задолженность, образовавшуюся с 1 февраля 2015 года по 31 июля 2017 года, а также расходы по оплате госпошлины.

После этого глазовчанин обратился с апелляционной жалобой, в которой указал, что принудительно собираемые деньги исчезнут в неизвестном направлении в случае ликвидации или разорения регионального оператора; сбережения съест инфляция; капремонт будут делать по завышенным в два раза сметам.

Глазовский районный суд, рассматривая апелляцию, опираясь на Жилищный кодекс России, постановление администрации города о реестре многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, постановил, что за отсутствием доказательств внесения платы ответчиком на капитальный ремонт суд первой инстанции обоснованно взыскал с него в пользу НУО «ФКР в УР» долг в заявленном истцом размере. Суд апелляционной инстанции не нашёл оснований не согласиться с решением мирового судьи.

Решение суда вступило в законную силу.

09:00, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
194
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#коммунальные платежи\n#капремонт\n#суд

 

 

 


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