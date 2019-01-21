Мужчину оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за дачу взятки полицейскому. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Следствие и суд установили, что 51-летний мужчина решил помочь своей знакомой, продавцу торгового киоска, «избежать ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции». Отметим, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за это же, следовательно, могла быть привлечена уже к уголовной ответственности.

Осужденный встретился с сотрудником полиции, который проводил проверку в отношении продавца, и попросил прекратить ее, и больше не мешать продаже алкоголя. За это он предложил взятку в 15 тыс. рублей.

«При передаче ее первой части в сумме 10 тыс. рублей обвиняемый был задержан сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

На следствии и в суде мужчина полностью признал вину.