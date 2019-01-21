Житель Ижевска обстрелял проезжающий автомобиль из пневматики

Водитель машины не пострадал. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска несколько раз выстрелил в автомобиль из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Установлено, что 20-летний работник одного из баров выпивал в гостях у друга. Затем из своего пневматического пистолета несколько раз выстрелил с балкона квартиры в заднее стекло и дверь «Фольксвагена», который проезжал по улице. К счастью, водитель не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого качестве оружия»). Ущерб составил 40 тыс. рублей.

Молодого человека задержали, оружие изъяли. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.