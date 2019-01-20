В Удмуртии рецидивист предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

Обвиняемый признал вину.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 32-летний мужчина предстанет перед судом за нападение и сексуальное насилие над 18-летней девушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, осенью пьяный злоумышленник предложит проводить девушку до продуктового магазина. Когда та согласилась, мужчина затащил жертву в кусты, где приставил к горлу нож, сорвал украшения и отобрал телефон. В попытке защититься девушка ранила насильника перочинным ножом в бедро. После этого он скрылся.

Потерпевшую госпитализировали с раной шеи.

Отмечается, что ранее злоумышленник уже отбывал срок за нападение и сексуальное насилие. Выйдя на свободу, он устроился работать на стройку.

За рецидив (часть 2 статьи 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством») и разбой ему грозит до 10 лет колонии. Обвиняемый признал вину и в настоящий момент находится под стражей.