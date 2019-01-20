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В Удмуртии рецидивист предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

13:13, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
13:13, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
277
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#Удмуртия\n#насилие\n#разбой\n#Завьялово
Фото: pxhere.com
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Обвиняемый признал вину.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 32-летний мужчина предстанет перед судом за нападение и сексуальное насилие над 18-летней девушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, осенью пьяный злоумышленник предложит проводить девушку до продуктового магазина. Когда та согласилась, мужчина затащил жертву в кусты, где приставил к горлу нож, сорвал украшения и отобрал телефон. В попытке защититься девушка ранила насильника перочинным ножом в бедро. После этого он скрылся.

Потерпевшую госпитализировали с раной шеи.

Отмечается, что ранее злоумышленник уже отбывал срок за нападение и сексуальное насилие. Выйдя на свободу, он устроился работать на стройку.  

За рецидив (часть 2 статьи 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера, соединенные  с угрозой убийством») и разбой ему грозит до 10 лет колонии. Обвиняемый признал вину и в настоящий момент находится под стражей.

 

13:13, 20 января, 2019
Дарья Снидкова
277
0
#Удмуртия\n#насилие\n#разбой\n#Завьялово

 

 

 


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