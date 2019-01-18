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Экс-начальника УБиТ Ижевска Артема Богданова обвинили в незаконном предпринимательстве

17:27, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
17:27, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#чиновники\n#суд
Фото: facebook.com/agbogdan
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Уголовное дело направят в Устиновский райсуд столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Обвинительное заключение утвердили по уголовному делу в отношении экс-начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артёма Богданова. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии в пятницу, 18 января.

Напомним, бывшего муниципального чиновника обвинили в совершении двух эпизодов по статье 289 УК России «Незаконное участие должностным лицом в предпринимательской деятельности» и четырёх эпизодов по статье 169 УК России «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Экс-начальник УБиТ покинул свой пост летом 2018 года, а в октябре его взяли под стражу.

Богданов обвиняется в том, что с 1 апреля по 8 июня 2018 года, используя свои служебные полномочия, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью и участие в управлении коммерческой организацией незаконно участвовал через доверенных лиц в управлении двух коммерческих организаций. Он оказывал им покровительство путём первоочередного погашения задолженности по муниципальным контрактам подчинёнными муниципальными предприятиями.

Например, в нарушение бюджетного законодательства и установленной очередности Богданов обеспечил оплату этим коммерческим организациям около 24 млн. рублей из бюджета города, чем были нарушены права других субъектов предпринимательской деятельности.

Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Устиновский районный суд Ижевска.

17:27, 18 января, 2019
Дмитрий Стрелков
117
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#чиновники\n#суд

 

 

 


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