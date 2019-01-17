В Ижевске четверо школьников и студент помогли полиции задержать преступника

Мужчина пытался украсть у одного из мальчиков велосипед.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске четверо школьников и студент помогли полиции задержать злоумышленника, который украл у одного из них велосипед. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В конце прошлого лета четверо друзей катались во дворе дома на улице Клубной. Они заметили мужчину, который быстрым шагом шёл к ним. Он схватил велосипед одного из мальчиков и уехал на нем.

«Мальчишки не растерялись – кто-то бросился за незнакомцем вдогонку, кто-то побежал рассказывать взрослым о случившемся», - рассказали в силовом ведомстве.

На улице мальчики обратились за помощью к работнику аттракциона «Батут». Студент остановил мужчину и не дал ему сбежать, удерживая до тех пор, пока не прибыли правоохранители.

«Чуть позже полицейские установили, что задержанный причастен к совершению еще одного преступления. Незадолго да хищения велосипеда у школьника злоумышленник открыто похитил товарно-материальные ценности из продуктового магазина, расположенного неподалеку», - сообщают стражи порядка.

По факту случившего возбудили уголовные дела. Мальчикам вручили благодарности.