Стоматолог из Удмуртии получил условный срок за хранение наркотиков

Полицейские нашли у врача почти 4 кг конопли.

Каракулино. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор врачу-стоматологу «Каракулинской республиканской больницы». Его обвинили в приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, злоумышленника задержали в октябре 2017 года. В его автомобиле сотрудники полиции нашли 1,3 кг конопли. Позднее в квартире обвиняемого полицейские обнаружили 4 полиэтиленовых мешка с коноплей массой 2,6 кг.

Свою вину врач признал полностью.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.