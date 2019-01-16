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Стоматолог из Удмуртии получил условный срок за хранение наркотиков

12:30, 16 января, 2019
12:30, 16 января, 2019
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#наркотики\n#Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#врач\n#приговор
Фото: pixabay.com
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Полицейские нашли у врача почти 4 кг конопли.

Каракулино. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор врачу-стоматологу «Каракулинской республиканской больницы». Его обвинили в приобретении и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, злоумышленника задержали в октябре 2017 года. В его автомобиле сотрудники полиции нашли 1,3 кг конопли. Позднее в квартире обвиняемого полицейские обнаружили 4 полиэтиленовых мешка с коноплей массой 2,6 кг.

Свою вину врач признал полностью.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

12:30, 16 января, 2019
63
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#наркотики\n#Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#врач\n#приговор

 

 

 


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