УФСБ по Удмуртии опубликовало видео задержания преступной группы

Злоумышленников обвинили в незаконном обороте оружия.

Глазов. Удмуртия. Управление ФСБ по Удмуртской Республике опубликовало видео задержания преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия.

Напомним, жителей Удмуртии обвинили по части 1 статьи 222 УК России, части 1 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК России («Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ»). У злоумышленников изъяли два детонатора, 4 самодельных взрывных устройства, «Наган», переделанный карабин модели ТОЗ-17, самодельный пистолет, ствол с внутренней нарезкой.

Суд назначил им от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами от 15 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.