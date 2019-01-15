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УФСБ по Удмуртии опубликовало видео задержания преступной группы

17:50, 15 января, 2019
17:50, 15 января, 2019
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#оружие\n#Глазов\n#видео\n#Удмуртия\n#преступная группа\n#задержание
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике
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Злоумышленников обвинили в незаконном обороте оружия.

Глазов. Удмуртия. Управление ФСБ по Удмуртской Республике опубликовало видео задержания преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия.

Напомним, жителей Удмуртии обвинили по части 1 статьи 222 УК России, части 1 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК России («Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ»). У злоумышленников изъяли два детонатора, 4 самодельных взрывных устройства, «Наган», переделанный карабин модели ТОЗ-17, самодельный пистолет, ствол с внутренней нарезкой.

Суд назначил им от 2 до 4 лет лишения свободы условно со штрафами от 15 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

Задержание преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-15.

17:50, 15 января, 2019
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#оружие\n#Глазов\n#видео\n#Удмуртия\n#преступная группа\n#задержание

 

 

 


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