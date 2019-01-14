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Жителей Удмуртии обвинили в перевозке поддельных сигарет почти на 128 тыс рублей

14:50, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
14:50, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
333
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#Ижевск\n#Воткинск\n#сигареты\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Одному из подозреваемых также предъявлены обвинения в даче взятки полицейскому.

Завьялово. Удмуртия. Двух жителей Воткинска обвинили в перевозке контрафактных табачных изделий на сумму почти 128 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

22 августа 2018 года около 15:00 на автодороге рядом с деревней Новые Марасаны Завьяловского района полиция остановила «Рено Сандеро». В машине нашли более 2,5 тыс. упаковок сигарет с поддельными специальными (акцизными) марками.

Следствие установило, что 44-летний и 50-летний получили 2 590 пачек немаркированных сигарет на общую сумму 127 912 рублей на одном из складов на улице Гагарина в Ижевске. Мужчины загрузили их в машину и повезли в Воткинск на продажу.

Также отметим, что после того, как правоохранители остановили автомобиль, один из обвиняемых решил дать взятку полицейскому.

«Он предложил ему за денежное вознаграждение пропустить автомобиль и прекратить разбирательство, а когда тот отказался, положил в находившееся в салоне патрульного автомобиля издание правил дорожного движения денежную купюру достоинством 5 тыс. рублей, оставив ее на переднем пассажирском сидении», - говорится в сообщении.

Мужчинам предъявлены обвинения по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК  России («Перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенная в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»), а один из них, кроме того, по части 1 статьи 291.2 УК России («Мелкое взяточничество, то есть дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

14:50, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
333
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#сигареты\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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