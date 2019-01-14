Жителей Удмуртии обвинили в перевозке поддельных сигарет почти на 128 тыс рублей

Одному из подозреваемых также предъявлены обвинения в даче взятки полицейскому.

Завьялово. Удмуртия. Двух жителей Воткинска обвинили в перевозке контрафактных табачных изделий на сумму почти 128 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

22 августа 2018 года около 15:00 на автодороге рядом с деревней Новые Марасаны Завьяловского района полиция остановила «Рено Сандеро». В машине нашли более 2,5 тыс. упаковок сигарет с поддельными специальными (акцизными) марками.

Следствие установило, что 44-летний и 50-летний получили 2 590 пачек немаркированных сигарет на общую сумму 127 912 рублей на одном из складов на улице Гагарина в Ижевске. Мужчины загрузили их в машину и повезли в Воткинск на продажу.

Также отметим, что после того, как правоохранители остановили автомобиль, один из обвиняемых решил дать взятку полицейскому.

«Он предложил ему за денежное вознаграждение пропустить автомобиль и прекратить разбирательство, а когда тот отказался, положил в находившееся в салоне патрульного автомобиля издание правил дорожного движения денежную купюру достоинством 5 тыс. рублей, оставив ее на переднем пассажирском сидении», - говорится в сообщении.

Мужчинам предъявлены обвинения по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК России («Перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенная в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»), а один из них, кроме того, по части 1 статьи 291.2 УК России («Мелкое взяточничество, то есть дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей»). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.