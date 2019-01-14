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В Удмуртии гендиректора коммерческой организации обвинили в незаконном обороте 1,7 млн рублей

11:30, 14 января, 2019
11:30, 14 января, 2019
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#ФСБ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
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По версии следствия, бывший управленец выводил деньги на счета подконтрольных ему физлиц.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии генерального директора коммерческой организации обвинили в хищении 1,7 млн рублей. По версии следствия, бывший управленец выводил деньги на счета подконтрольных ему физлиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в первой половине 2018 года обвиняемый выводил деньги юрлица в неконтролируемый оборот через поддельные платежные распоряжения.

Уголовное дело, которое расследовало управление ФСБ России по Удмуртии, возбудили по части 1, статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»).

«За совершение преступления обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы», - уточнили в прокуратуре.

11:30, 14 января, 2019
95
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#ФСБ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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