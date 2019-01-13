«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двое вандалов расправились с ёлочкой, которую во дворе нарядилим жители одного из домов по улице Петрова. Об этом сообщили представители общероссийской программы «Безопасный дом».

Жители украсили ёлочку вечером 31 декабря. Однако уже ночью новогодний символ сломали двое неизвестных. Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.





«Мужчины были сильно пьяны - по причине Нового года, и сильно обижены - по причине отказа проезжающих машин подвезти пьяных незнакомцев. Они решили выплеснуть злость на елочке, стоящей у подъезда, вырвав ее с корнями. Вот только сил и терпения хватило лишь на то, чтобы сломать дерево и сбежать с места преступления», - говорится в сообщении.