У задержанных под Ижевском супругов-наркодилеров нашли 6 кг запрещенных веществ

Против сообщников возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские из Удмуртии и Пермского края провели совместную операцию. Под Ижевском они задержали сожителей из Краснокамска, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пермскому краю.

«В салоне иномарки, на которой передвигались гражданские супруги, сыщики обнаружили около 100 граммов запрещенных веществ. Дилеры планировали разложить их по тайникам на территории Ижевска», - отмечается в сообщении.

Выяснилось, что с января прошлого года сожители продавали наркотики через интернет-магазин. Закупками занимался 27-летний мужчина, а его гражданская супруга фасовала товар на на мелкие партии в съемном жилье в Краснокамске. После этого злоумышленники раскладывали наркотики для рядовых закладчиков по тайникам на территории Пермского края и Ижевска.

Против сообщников возбудили уголовное дело.