play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

До трех лет грозит жителю Ижевска за регистрацию фирм на подставных лиц

15:22, 12 января, 2019
Дарья Саушина
15:22, 12 января, 2019
Дарья Саушина
565
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#происшествие
Фото: pixabay.com
565
0

Дело передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может получить до трех лет тюрьмы за регистрацию пяти компаний на подставных лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в 2017 году молодой человек готовил учредительные и иные документы для создания обществ с ограниченной ответственностью.

Делал он это «для последующего внесения заведомо не соответствующих действительности сведений об учредителях и директорах (единоличном исполнительном органе управления) указанных юридических лиц и в последующем путем обмана привлекаемых им лиц, организовывал представление подготовленных им в отношении указанных организаций документов в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике», - говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») направлено в суд. Ижевчанину грозит до трех лет лишения свободы.

15:22, 12 января, 2019
Дарья Саушина
565
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3770

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

2544
12:35, 10 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2245
13:00, 08 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2121
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

1904
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
1954

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1634
14:40, 07 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1599
13:25, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1475
16:06, 11 января, 2019

Сторожевой фрегат «Пытливый» взял под контроль американский корабль в Черном море

1120
12:42, 07 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
2197

В Японии ввели налог на выезд из страны

1209
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1027
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

809
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

768
12:36, 09 января, 2019