До трех лет грозит жителю Ижевска за регистрацию фирм на подставных лиц

Дело передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска может получить до трех лет тюрьмы за регистрацию пяти компаний на подставных лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в 2017 году молодой человек готовил учредительные и иные документы для создания обществ с ограниченной ответственностью.

Делал он это «для последующего внесения заведомо не соответствующих действительности сведений об учредителях и директорах (единоличном исполнительном органе управления) указанных юридических лиц и в последующем путем обмана привлекаемых им лиц, организовывал представление подготовленных им в отношении указанных организаций документов в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике», - говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») направлено в суд. Ижевчанину грозит до трех лет лишения свободы.