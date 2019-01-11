В Ижевске в суд направили уголовное дело об угоне автобуса

15 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Степной водитель транспортного средства повредил детскую площадку.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в суд направили уголовное дело об угоне автобуса и грабеже. По информации УМВД Ижевска, 15 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Степной водитель транспортного средства повредил детскую площадку.

В ведомстве сообщили, что 50-летнего мужчину, находившегося за рулем автобуса, задержали сотрудниками полиции, которые позднее установили, что злоумышленник ранее работал водителем.

«Проникнув в салон припаркованного на улице Гагарина автобуса, мужчина завел его, после чего доехал на нем до своего дома по улице Степной. При маневрировании во дворе дома повредил часть детской игровой площадки», - уточнили в МВД.

Правоохранители в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Спустя несколько дней, 21 октября, мужчина похитил товар из магазина, через несколько часов его задержали.

В итоге уголовные дела были соединены в общее производство.