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В Глазове вынесли приговор членам преступной группы, занимавшимся незаконным оборотом оружия

10:55, 11 января, 2019
Анна Торхова
10:55, 11 января, 2019
Анна Торхова
609
0
#ФСБ\n#оружие\n#Глазов\n#Удмуртия\n#приговор\n#преступная группа
Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртской Республике
609
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Подсудимым назначили от 2 до 4 лет лишения свободы.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вынесли приговор членам преступной группы, занимавшимся незаконным оборотом оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяли револьвер «Наган», переделанный карабин ТОЗ-17, самодельный пистолет для стрельбы патронами 7,62 мм, ствол с внутренней нарезкой, 2 детонатора, 4 самодельных взрывных устройства, патроны.

Напомним, оружие обвиняемые приобрели в целях, не связанных с экстремистской или террористической деятельностью.

По части 1 статьи 222 УК России, части 1 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК России («Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и взрывчатых веществ») Глазовский районный суд приговорил участников группы к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет и назначил штрафы от 15 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

10:55, 11 января, 2019
Анна Торхова
609
0
#ФСБ\n#оружие\n#Глазов\n#Удмуртия\n#приговор\n#преступная группа

 

 

 


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