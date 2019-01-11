В Удмуртии экс-руководителя спортивного учреждения обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следствие считает, что бывший директор в 2016-17 годах заключил фиктивный договор с коммерческой компанией, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии экс-руководителя спортивного государственного учреждения обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, следствие считает, что бывший директор заключил фиктивный договор с коммерческой компанией, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Компания должна была в том числе перевозить спортсменов. Случай произошел в 2016-17 годах.

«Директор государственного учреждения спорта республики заключил от имени учреждения фиктивный договор на оказание услуг, […] денежными средствами в сумме более 300 тыс. рублей распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ России. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.