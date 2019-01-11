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В Удмуртии экс-руководителя спортивного учреждения обвинили в злоупотреблении полномочиями

10:05, 11 января, 2019
10:05, 11 января, 2019
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#спорт\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Следствие считает, что бывший директор в 2016-17 годах заключил фиктивный договор с коммерческой компанией, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии экс-руководителя спортивного государственного учреждения обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, следствие считает, что бывший директор заключил фиктивный договор с коммерческой компанией, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Компания должна была в том числе перевозить спортсменов. Случай произошел в 2016-17 годах.

«Директор государственного учреждения спорта республики заключил от имени учреждения фиктивный договор на оказание услуг, […] денежными средствами в сумме более 300 тыс. рублей распорядился по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления ФСБ России. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

10:05, 11 января, 2019
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#спорт\n#ФСБ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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