Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

В результате столкновения трех авто пострадали 7 человек.

Очёр. Пермский край. Пассажирский автобус из Удмуртии попал в тройное ДТП в Прикамье. Как пишет ТАСС, авария произошла в Очёрском районе Пермского края вечером накануне, 10 января.

«По автодороге М7-Волга двигался автобус «ПАЗ», водитель которого начал обгон. В это время впереди идущая «Лада» тоже начала обгон. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате оба транспортных средства допустили столкновение со встречным грузовиком «Скания», - цитирует издание слова представителя регионального ГИБДД.

Известно, что в автобусе ехали вахтовики из Удмуртии. Они направлялись в Пермь. Шестеро из них получили травмы. Также в аварии пострадал водитель «Лады».

Сотрудники дорожной полиции в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.