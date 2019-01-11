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Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

09:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
09:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
1704
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Пермский край\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com (ЧП ДТП Пермь)
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В результате столкновения трех авто пострадали 7 человек.

Очёр. Пермский край. Пассажирский автобус из Удмуртии попал в тройное ДТП в Прикамье. Как пишет ТАСС, авария произошла в Очёрском районе Пермского края вечером накануне, 10 января.

«По автодороге М7-Волга двигался автобус «ПАЗ», водитель которого начал обгон. В это время впереди идущая «Лада» тоже начала обгон. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате оба транспортных средства допустили столкновение со встречным грузовиком «Скания», - цитирует издание слова представителя регионального ГИБДД.

Известно, что в автобусе ехали вахтовики из Удмуртии. Они направлялись в Пермь. Шестеро из них получили травмы. Также в аварии пострадал водитель «Лады».

Сотрудники дорожной полиции в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

09:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
1704
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Пермский край\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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