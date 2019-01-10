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Житель Удмуртии легализовал более 1 млн рублей от продажи наркотиков

16:30, 10 января, 2019
Анна Торхова
16:30, 10 января, 2019
Анна Торхова
1483
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
1483
0

Мужчина изготавливал запрещенные вещества в нарколаборатории.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали жителя Ижевска, легализовавшего 1 млн 240 тыс. рублей от продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

В ходе досмотра его автомобиля сотрудники изъяли наркотики массой 220 гр. Кроме того, в квартире и на садовом участке были обнаружены прекурсоры, химические реактивы для полного цикла синтеза веществ, лабораторное оборудование для выращивания конопли и изготовления марихуаны.

Несколько месяцев задержанный сбывал наркотики на территории Удмуртии бесконтактным способом.

Для денежных операций мужчина использовал обезличенный счет, с которого переводил средства на банковскую карту.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

16:30, 10 января, 2019
Анна Торхова
1483
0
#МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


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