Житель Удмуртии легализовал более 1 млн рублей от продажи наркотиков

Мужчина изготавливал запрещенные вещества в нарколаборатории.





Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали жителя Ижевска, легализовавшего 1 млн 240 тыс. рублей от продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

В ходе досмотра его автомобиля сотрудники изъяли наркотики массой 220 гр. Кроме того, в квартире и на садовом участке были обнаружены прекурсоры, химические реактивы для полного цикла синтеза веществ, лабораторное оборудование для выращивания конопли и изготовления марихуаны.

Несколько месяцев задержанный сбывал наркотики на территории Удмуртии бесконтактным способом.

Для денежных операций мужчина использовал обезличенный счет, с которого переводил средства на банковскую карту.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.