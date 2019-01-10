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Два человека пострадали при столкновении КамАЗа и ГАЗели на трассе в Удмуртии

15:00, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
15:00, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
803
0
#ДТП\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Алнаши. Удмуртия. КамАЗ с полуприцепом и ГАЗедь столкнулись на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 9 января около 11:15 на 35 км автодороги «Подъезд к г. Пермь от а/д М-7 «Волга» Алнашского района. 28-летний водитель машины ГАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП пассажиры автомобиля ГАЗ двое мужчин, 1992 и 1984 годов рождения, получили травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

15:00, 10 января, 2019
Диана Ворончихина
803
0
#ДТП\n#Алнаши\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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